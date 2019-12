Martino: "Il gol più bello del decennio? Quello di Higuain contro la Roma"

Ultime calcio Napoli - Carmine Martino, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“La morte di Ciro Esposito è stata una triste parentesi che ci ha allontanato dal calcio. Una delle pagine più brutte del calcio mondiale, non solo di quello italiano e napoletano. Questo decennio è stato importante, forse il più bello della storia del Napoli dopo quello degli scudetti. Faccio molta fatica a trovare il gol del decennio, ho provato forti emozioni a Manchester, contro il Bayern in casa, i gol capolavoro di Cavani, Lavezzi ed Higuain. Al primo posto metto il gol di Higuain contro la Roma al San Paolo, al secondo quello di Cavani contro il Lecce, un campione che ti risolvere la gara. Al terzo posto inserisco Mertens contro il Genoa, in trasferta, quel controllo stratosferico. Ricorderò per sempre il Napoli di Maradona, quello di Vinicio, ma anche il Napoli di Sarri. Mi auguro che in questo nuovo decennio lo stadio ritorni ad essere stracolmo come lo era nell’era di Maradona, si fa fatica ad immaginarlo deserto all’epoca. Speriamo di tornare ai vecchi fasti, quando ero ragazzino si faceva la corsa per accaparrarsi il posto migliore, mentre adesso sono numerati”.