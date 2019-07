Martino: "Ieri atteggiamento giusto. Il Napoli ha già Milik, sposo la tesi di Ancelotti: serve James!"

Carmine Martino, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' ovvio che non bisogna esaltarsi dopo la vittoria di ieri ma l'atteggiamento è stato quello giusto. Non capisco l'atteggiamento di molti tifosi verso Milik: tutti riconoscono che è bravo ma aggiungono sempre: 'Però...' Il Napoli ha già il suo attaccante. Icardi certamente dà maggiori garanzie rispetto al polacco ma non ha bisogno di rinforzarsi in quel ruolo, semmai in altri. Sposo la tesi di Ancelotti che vuole James in maglia azzurra. Zielinski è un giocatore universale, lo stiamo ammirando in questa nuova veste. Dimostra una abnegazione mai vista e delle qualità che non pensavo potesse avere. Può fare la differenza".