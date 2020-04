Martino: "Icardi, un pallino di ADL: dipende dal Psg. Protocollo? E' un modo per prendere tempo, si aspettano decisioni di altre nazioni"

Serie A - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Mondiale del '90 avrebbe dovuto vincerlo l'Italia, ma i calci di rigore sono sempre una lotteria. Oppure pensare a Caniggia e quel piccolo errore di Zenga. Protocollo? E' un modo per prendere tempo, si aspettano decisioni di altre nazioni. In altre nazioni ci si allena con le dovute precauzioni. Non tutte le squadre hanno le possibilità del Napoli di avere più campo e poter dividere il gruppo. Icardi? E' il pallino di De Laurentiis e cerca sempre di assicurarsi le sue prestazioni. Dipenderà dal Psg, io non lo lascerei scappare. Magari potrebbero darlo al Napoli con qualche scambio: Koulibaly per esempio più cash. Ovvio che i francesi dovrebbero riscattarlo dall'Inter".