Martino: "Hamsik non sarà contento di Benitez al Dalian. Punterei su un giovane come vice Ghoulam"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calcio Napoli 24.

"Ounas? Un altro dei pezzi pregiati che il Napoli ha nella rosa che può trovare fortuna altrove e dare la possibilità al Napoli di far cassa. Con quei soldi il Napoli potrà investirli su calciatori che hanno le caratteristiche giuste per accontentare Ancelotti".

"Ounas è giovane, può crescere e migliorare".

"Hamsik preoccupato dell'arrivo al Dalian di Benitez? Non sarà particolarmente contento anche se sono cambiate tante cose. Benitez gli aveva trovato quella collocazione in quel Napoli, in Cina son cambiate tante cose".

"Se Ghoulam sta bene, io punterei su un giovane come vice Ghoulam".