Martino: "Far ripartire il calcio vorrebbe dire far ripartire la vita in generale: speriamo si possa partire il 31 maggio"

Ultime calcio - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spero si giochi il 31 maggio ma basta poco per far cambiare la situazione. Basta che anche un addetto ai lavori dica qualcosa e subito l'ago della bilancia può pendere altrove. Tutti ci dobbiamo credere e sperare che si possa ripartire, ma non per il calcio quanto per la vita in generale".