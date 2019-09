Martino: "Contro la Sampdoria ci sarà spazio per Lozano e Llorente! Abbonamenti? Improponibile il paragone con il Bari..."

Notizie Calcio - Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Il paragone Napoli-Bari credo non sia molto proponibile perché nel capoluogo pugliese c'è molto entusiasmo dopo il fallimento e per questo c'è il boom di abbonati, contrariamente a quanto accade in casa nostra, nonostante l'incentivo dei prezzi ed una squadra molto forte. Credo che ci siano tanti motivi per spiegare questo fenomeno, ci vogliono tante iniziative nuove per far si che allo stadio si celebri un evento che, casomai, non puoi vivere in tv. Credo che, a prescindere dal risultato, contro la Samp ci sarà spazio sia per Lozano che per Llorente".