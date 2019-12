Martino: "Barcellona? Sarà un San Paolo gremito e un altro Napoli. Gattuso non poteva fare miracoli, aspettiamo il Sassuolo"

Ultime calcio Napoli - Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Le partite vanno sempre giocate e a febbraio ci sarà un altro Napoli. Rinforzi e non si può pensare ad una gara con il Napoli attuale. Sarà un San Paolo pieno. Gattuso non è un mago e non poteva cancellare tutto da un giorno all'altro. Magari ci riuscirà col Sassuolo. Ci sono tante situazioni che hanno creato questo stato delle cose. Squadra non costruita bene, a centrocampo c'è solo Allan. Mi aspetto qualche intervento robusto a gennaio. Poi deve arrivare lo sblocco decisivo".