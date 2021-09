Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Spalletti lancerà Anguissa senza paura, è un giocatore di grande esperienza che ha giocato in tanti campionati. Il Napoli è una squadra formidabile, ha un grande valore in avanti e mancano solo diversi ricambi a centrocampo".