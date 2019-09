Martino: "Ancelotti va rispettato, dispiace per Insigne. Fase difensiva? Qualche giocatore deve sacrificarsi..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Insigne? Dispiace sia tornato dalla Nazionale per infortunio. Ha fatto due ottime prestazioni in campionato, nella posizione in cui desiderà giocare chiesta ad Ancelotti".

"Fase difensiva? Qualche giocatore deve sacrificarsi, non è un problema di Manolas e Koulibaly. Anche vero che Koulibaly non è al massimo".

"Ancelotti va rispettato, è il number one in Italia e basta vedere i trofei vinti".