Carmine Martino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Benevento è più forte del Granada. Domani recupera Mertens ed è un dato di fatto importante. A Napoli sono tutti in crisi, società, giocatori e allenatore".