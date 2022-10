Martin Petras: "Oggi Lobotka lo cedi a 50 mln, non ci sono registi in giro"

Martin Petras, ex agente di Hamsik, è intervenuto alla trasmissione radiofonica Radio Goal di Radio Kiss Kiss Napoli:

Lobotka è un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli in questo momento. Ce ne sono pochi come lui in giro. Non si trovano calciatori così, non ci sono registi del suo genere: sono contento che il ragazzo ha dimostrato la sua qualità. Ha superato le difficoltà e le critiche. Ogni calciatore ha tempi diversi per ambientarsi. Al Celta Vigo giocava così, con questo livello di qualità e a lui erano interessati diversi club. Jorginho o Lobotka? Mi piace più Lobotka, è bello da vedere. Non ha la statura fisica importante ma si fa dare la palla che la porta fuori. Oggi se lo vuoi vendere lo cedi a top club a 50-60 milioni.