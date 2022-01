Marruco: "Koulibaly-Juve da escludere: Kalidou ha valori molti alti. Il Napoli deve ripartire da lui e da Mertens"

Napoli Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Fulvio Marrucco, avvocato e procuratore:

"In questi giorni non capisco tante cose. Il Napoli ha 2-3 mesi davanti a sé che saranno decisivi sia per il progetto che per l'esito di questo campionato, che incredibilmente a gennaio il Napoli ha riaperto. Questo tipo di mercato nervoso, isterico e quotidiano cambia in continuazione. La Juve si è rinforzata tanto con Vlahovic. Di fianco a Dybala o Morata i bianconeri ritornano in alto. Qualora Dybala non tornasse a essere il giocatore visto in precedenza lascerà la Juventus.

Koulibaly alla Juventus? Quando si scrive che vorrebbe affrontare un progetto vincente vuol dire non conoscere la persona perché i suoi valori sono veramente tanto alti. Non posso smentire perché non ho il titolo, ma posso dire che io Fulvio Marrucco non ci andrei perché non sono napoletano e dico che sia molto ma molto difficile.

Mertens? Ho una passione per lui, credo sia il giocatore che negli ultimi 20 anni abbia interpretato al meglio con Hamsik la figura di calciatore nel Napoli. Una persona del genere che gestisce in questo modo la sua immagine e il rapporto con la società, fa quello che vediamo in campo e vuole restare a Napoli perché vuole far crescere suo figlio a Palazzo Donn'Anna, è incredibile. Il Napoli deve ripartire da Koulibaly e Mertens, siamo tutti d'accordo. Al di là della loro capacità in campo, sono bravi a far gruppo e ad aiutare i compagni nella crescita".