Marrucco: "Ho la sensazione che De Laurentiis stia puntando su Allegri"

CALCIO NAPOLI - A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto avvocato ed agente Fulvio Marrucco: "Scopriamo questo sabato con questo Juve-Inter. Quello che è successo tre anni non lo abbiamo ancora superato, fu il simbolo dell'ingiustizia. Quel Napoli era il simbolo del meraviglioso, di una storia tranciata in un attimo. Probabilmente, oggi c'è molto più ottimismo, anche se tre anni fa c'era ottimismo. La Juventus ha sempre la possibilità di graffiare. Se non dovesse vincere la Juve, prevedo un pareggio domani. Ho la sensazione che De Laurentiis stia puntando su Allegri, sarebbe una scelta importante. Se firmasse Allegri, quanti top del Napoli andrebbero via? Hysaj appartiene al gruppo storico e quello che ha dato in scadenza di contratto è sotto gli occhi di tutti. Non si può arrivare, come nel caso di Maksimovic, con giocatori importanti a scadenza. Insigne? Deve rinnovare assolutamente prima della fine del prossimo mercato. Va mantenuto questo gruppo affiatato: servirà al Napoli un mercato intelligente. Gattuso? Ha attraversato una serie di fasi, ha fatto tanti progressi, ma ci sono aspetti che deve ancora acquisire".