Marrucco, agente: "Mercato bloccato, il Napoli ridurrà gli ingaggi. Spalletti? Lascerà traccia, nel bene e nel male"

Napoli Calcio - Fulvio Marrucco, agente, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Mercato Napoli? Dipende dagli accordi siglati tra De Laurentiis e Spalletti. Il Napoli, senza Champions, non può mantenere il terzo monte ingaggi del campionato. In questi giorni escono tante voci su cessioni e acquisti. E' una caccia nel buio, in questo momento mi sembra che non ci siano indicazioni e il silenzio stampa dura da tre mesi. Stiamo navigando a vista. Spalletti uomo giusto? La mia sensazione è che non sarà un allenatore che non lascerà traccia nel Napoli, nel bene e nel male. O sarà amore folle o si rivelerà uomo non giusto".