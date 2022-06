Marolda: "Tameze e Barak per Fabian e Demme? Tecnicamente non ci guadagnerebbe"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Tameze e Barak per Fabian e Demme? Tecnicamente non ci guadagnerebbe, reputo Fabian molto bravo anche se non ha un carattere forte, così come Zielinski: perderlo sarebbe un problema per il Napoli, se andasse via subito lui allora sarebbe tutto risolto. Ormai i calciatori a scadenza di contratto hanno guadagnato tanto potere in sede di rinnovo e di mercato.

Tameze del Verona? Buone qualità fisiche, ha esperienza anche italiana da qualche stagione tra Atalanta e Verona: non ci farà sognare, però sarebbe un buon sostituto di Diego Demme"