Marolda: "Squadra e società dovranno fare un passo indietro, l'alba si dovrà vedere per forza ma nulla sarà più come prima"

Ultime notizie calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'alba si dovrà vedere per forza perché converrà a tutti. Quello che è accaduto dal 5 novembre in poi ha segnato un solco e niente sarà come prima, i conti si faranno a fine stagione. C'è una ragion di Stato da difendere, vale a dire i risultati sportivi e la conquista della Champions League. Il regolamento dei conti sarà solamente congelato. Tutte e due le parti, squadra e società, dovranno fare un passo indietro: la squadra dovrà scusarsi ed il club potrà mettere da parte l'intenzione del ricorso alla giustizia per la lesione del danno d'immagine. Alle sanzioni chieste al Collegio arbitrale non si può rinunciare alla gerarchia ed ai ruoli".