Marolda: "Spalletti e De Laurentiis sono in contrasto, ormai è evidente. Ammissione del presidente"

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “C’è contrasto tra De Laurentiis e Spalletti, è stato mandato un chiaro segnale dal presidente De Laurentiis ieri. Bisognerà capire ora quale saranno gli sviluppi. Per la prima volta De Laurentiis si è esposto in maniera più forte sull’attuale allenatore. Sono stati commessi errori in quel momento critico di tre partite. Bisognava riavvicinare la squadra al popolo e fare gruppo. Andava fatto un allenamento al Maradona con lo stadio pieno. Il Napoli ha fatto errori gravi e poteva ancora recuperare. De Laurentiis ha ammesso le sue colpe e ha parlato anche di come sarà presente di più, perché non c'è nessuno capace di gestire certi momenti".