Ultimissime notizie calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Le parole di Gattuso su isole, barche ed aria di mare sono banali, l'aria di mare non ha fatto del male a nessuno. I risultati non dipendono da queste cose ma dall'organizzazione di gioco ed in questo momento il Napoli ha fatto dei passi indietro".