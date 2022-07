Marolda: "Mertens? Più il tempo passa e più comanda ADL. Mi dicono che Dries..."

Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24

"Il Napoli sul mercato si è mosso all’inizio molto bene, poi si è fermato perché prima di fare altre operazioni deve uscire qualche giocatore. Non dipende solo dal Napoli, se avesse altri soldi da investire lo farebbe subito. Il calcio italiano non può più spendere i denari che chiedono i parametri zero, così come ci sarà un ridimensionamento per i club lo dovranno accettare anche i calciatori per quanto riguarda gli ingaggi.

Mertens? Mi dicono che si sta allenando anche se non capisco come lo fa stando ad Ibiza. Pensava di avere un mercato più largo, ha capito di non avere dall’Italia nessuna proposta per i soldi che cerca lui. Resta l’opzione Napoli, ma deve accettare la proposta che gli ha fatto il club. Più passano i giorni e più comanda il gioco De Laurentiis, avendo mentalmente rinunciato al giocatore. Sono d’accordo che questa storia meriterebbe un finale migliore"