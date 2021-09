Marolda: "Leicester-Napoli è una sfida tra deluse dalla Champions League. Azzurri cresciuti caratterialmente, ma manca da troppo un terzino sinistro di livello"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista:

"Previsioni per Leicester-Napoli? Questa partita è la più importante del girone, vincere in Inghilterra significherebbe mettere una seria ipoteca sul primo posto. Sfida da Champions? Direi più tra deluse dalla Champions, avendo entrambe perso il quarto posto all’ultimo turno della scorsa stagione. Dal Napoli mi aspetto un gioco verticale, avendo due calciatori come Lozano e Osimhen che fanno la differenza in campo aperto. Il Napoli deve migliorare sotto il punto di vista del gioco, ma con Spalletti mi sembra già cresciuto caratterialmente. Con Gattuso non sarebbero stati fatti sei punti se ci fossero stati gli episodi sfavorevoli occorsi contro Venezia e Juventus. Il mercato del Napoli? C’era l'esigenza di contenere i costi, ma andava preso un terzino sinistro. Sono tre anni che c’è un buco in quella zona di campo, non ci si può sempre arrangiare, soprattutto nel calcio. Inoltre, a gennaio Koulibaly andrà in Coppa d’Africa, quindi, a mio parere, servirà un rinforzo pure nel pacchetto dei difensori centrali. Il rinnovo di Ghoulam, quando quest’ultimo era infortunato, è stata una follia. Pochi spettatori per Napoli-Juve? Gli azzurri dovranno riconquistare un po’ alla volta i tifosi. La Roma, a differenza del Napoli, può contare sull’effetto Mourinho, il quale, evidentemente, ha più appeal di Spalletti”.