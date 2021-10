Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli ha tante alternative a centrocampo e in attacco, un po’ meno in difesa. Numericamente dietro c’è un problema legato anche a quel terzino sinistro che continua a dare problemi".