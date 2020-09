Marolda: "Il Napoli non può giocare con quattro attaccanti, a fine campionato prendi 80 gol. Stasera un solo esperimento"

Ultimissime calcio Napoli - Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Napoli non può giocare con quattro attaccanti, sarebbe per gli altri troppo facile segnare a questa squadra. Stasera in avanti ci saranno Lozano, Osimhen e Politano e questo sarà l’unico vero esperimento. Questo mi aspetto: Politano che ripiega di più sul centrocampo per dare una mano. Con quattro attaccanti in campo alla fine del campionato prendi ottanta gol. Koulibaly? In vita mia ho conosciuto un solo calciatore insostituibile. La difesa sarà rifondata ma in ogni caso servirà costruire una coppia di centrali di livello per risolvere i problemi evidenziati quest’anno”.