Marolda: "Il Napoli non gioca bene ma ha 9 punti. A Torino metterei un centrocampista in più"

Ultimissime Calcio Napoli - Ciccio Marolda, presente alla prima puntata stagionale de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato dell'inizio di campionato del Napoli e della prossima gara degli azzurri con la Juventus:

"Il Napoli in questo momento non sta giocando bene, ma ha vinto tre partite in campionato. In Italia nessuna squadra si sta imponendo, inoltre anche sul mercato tante squadre hanno visto arrivare i giocatori più importanti nelle ultime ore. Nessuna squadra è ancora scesa in campo davvero, non conosciamo ancora la loro forza e quella del Napoli. Con Conte sarà certamente difficile vedere delle partite spettacolari e divertenti.

La mia griglia per il campionato? Inter, Napoli, Atalanta e Torino.

Juventus-Napoli? Gli azzurri potrebbero essere in difficoltà a centrocampo, sarebbe auspicabile vedere un mediano in più ma non credo che questo accadrà. Duello Vlahovic-Lukaku? Il serbo in questo momento è un dei problemi della Juve visti i tanti errori che commette, però i momenti degli attaccanti possono variare più velocemente. Lukaku è un trascinatore, quindi questo è un piccolo vantaggio per gli azzurri.

Mercato? Il Napoli in attacco è una squadra completa, a centrocampo si è completata bene negli ultimi giorni, in difesa invece c'è ancora qualche problema: manca ancora un centrale titolare".