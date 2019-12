Marolda: "Ieri non c'era aria di festa alla cena natalizia. I sorrisi erano un po' forzati"

Francesco Marolda, editorialista del Corriere dello Sport, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Non c’era un’aria festosa come sempre ieri alla cena natalizia del Napoli. I sorrisi erano un po’ forzati, non si sentiva l’aria natalizia solita degli anni passati. Quello che è accaduto non si cancella con un colpo di spugna. Gli errori commessi sono tanti e sono stati commessi dalla società e dalla squadra. Adesso bisogna pensare al bene comune e mettere da parte le soddisfazioni personali. Qualche disgelo c’è stato, un passo avanti è stato fatto ma dovrebbe essere fatto qualcosa in più da parte del club. Mi aspetto qualcosa da Gattuso, mi aspetto qualcosa da parte dei giocatori anche”.