Ciccio Marolda, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli mi è piaciuto moltissimo. C’è un tempo per tutto e questo è il momento di pensare solo a vincere. Gattuso ha esposto Allan al pubblico ludibrio e non è una cosa né bella né corretta. Detto ciò, lo ha fatto perché doveva farlo. Ha punito il brasiliano per dare un segnale a tutti”.