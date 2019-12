Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"La squadra ha vinto ed ha cacciato Ancelotti. Non ci si poteva aspettare da Gattuso chi sa che cosa, nel secondo tempo ha sbagliato, a volte bisogna accontentarsi. Il Napoli in difesa ha fatto cose che non si vedono nemmeno in serie D, nemmeno il Portici le fa!".