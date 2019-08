Marolda a CN24: "Ottimista per l'arrivo di James ed Icardi: l'argentino vuole il Napoli, gli azzurri si stanno muovendo seriamente"

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Di Napoli colpisce sempre la passione del tifo ed il legame tra la città e la squadra. Il primo regalo, a tal proposito, è proprio il tentativo da parte del club di far riavvicinare la gente a questa squadra e la campagna abbonamenti ne è la prova. La seconda cosa è il fatto che finalmente questa dirigenza riconosce il valore della storia e del passato. Il tweet di questa mattina lo dimostra. Ovviamente, poi, l’augurio è quello di vincere. Credo che alla fine James Rodriguez andrà via dal Real e c’è la volontà del ragazzo di venire a Napoli. Sono ottimista per il suo arrivo così come per quello di Icardi. Il ragazzo adesso sta seriamente prendendo in considerazione il Napoli che, da parte sua, ci sta provando molto seriamente. Mi auguro l’arrivo di un altro centrocampista”.