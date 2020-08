Marolda a CN24: "Milik? Forse è stato consigliato male, rischia di restare senza squadra! Ospina e Meret? Se Gattuso ha deciso si assuma le responsabilità"

Calciomercato Napoli - Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le certezze da cui il Napoli deve ripartire? Poche squadre, forse nessuna ha certezze. Il Napoli andrà incontro ad una stagione molto particolare in cui non ci sarà nulla di scontato: in A diversi club vanno in ritiro sapendo che metà squadra potrebbe andare via, c’è chi non ha ancora l’allenatore. Sarà una transizione tra l’ultimo campionato ed il prossimo che tornerà alla normalità .

Il Napoli avrà una continuità tecnica con la conferma di Gattuso, mi auguro che diventi una certezza Osimhen: il Napoli lo ha pagato tanto, ma ha grandi qualità che devono essere esaltate da un cambio di gioco dell’allenatore, anche nel modulo. Non avrebbe senso acquistare Osimhen senza poi cambiare il modo di giocare.

Centrali difensivi? Dovremmo essere preoccupati se le altre squadre avessero già completato il mercato, ma nessuno l’ha fatto: andare in ritiro senza sapere quali saranno i titolari, aspettandone altri, non è confortante. Però il Napoli riparte dai tanti gol presi, è lì che bisogna migliorare: gli azzurri dovrebbero uscire da questo continuo dubbio tra Ospina e Meret, se Gattuso ha deciso si assuma le responsabilità e vada avanti per la sua strada. Io farei giocare Meret, personalmente, nonostante Ospina sia un ottimo professionista che non può essere il futuro del Napoli a differenza di Meret. Alex non può invecchiare facendo la riserva a Napoli, il suo talento deve essere assecondato.

Koulibaly? Bisognerà pensare al sostituto suo, così come quello di Ghoulam. Il Napoli deve migliorare la qualità difensiva, prendere tanti gol non ti porta nelle prime quattro della classifica.

Milik? Forse è stato consigliato male, rischia di restare senza squadra ed in un Napoli come centravanti che sta sullo stomaco ad una città intera. Sarebbe un dispiacere, Arek ha avuto sfortuna in campo e poi un atteggiamento poco consono sul mercato: aver sperato solo nella Juventus rischia di farlo rimanere col cerino in mano. Il Napoli cosa deve fare? Mandarlo alla prima squadra che lo chiede? Arek l’anno prossimo va via a zero, non è una bella situazione.

Callejon? Negli occhi abbiamo le immagini migliori della sua esperienza, di un giocatore straordinario sulle cui doti il Napoli ha fondato i suoi successi. Il calcio è così, si viene e si va: dovrà fare i conti con la sua assenza, ma fino ad un certo punto. Si passerà ad un gioco più verticale ed in profondità , altrimenti non avresti preso Osimhen.

Cambi tattici? Da Gattuso mi aspetto un po’ più di coraggio in mezzo al campo”