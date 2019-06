Marolda a CN24: "La 10 ad James? Denuncerei al tribunale del tifo napoletano Ancelotti per vilipendio alla storia del Napoli”

Francesco Marolda, editorialista del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Il Napoli finora non esce male dal calciomercato, Ancelotti deve mettere a posto alcune cose: Di Lorenzo è stato fatto passare in sordina, ma è un calciatore di assoluto valore. Una sola remora su James Rodriguez: la sua tenuta fisica, dato che ha saltato tante partite per infortunio. Ma un sinistro come il suo vorrà il miglior Milik o un altro attaccante in grado di segnare tanti gol.

Con Manolas il Napoli guadagna sei anni in più, vista la differenza con Albiol: è un marcatore fortissimo, credo che si guadagni in velocità e rapidità ma perde come esperienza.

Veretout? Un buon giocatore, ma sono più per il no: non credo che ti dia quel qualcosa in più che al Napoli servirebbe.

La 10 ad James Rodriguez? Mi dimetterei da aficionados del Napoli, e denuncerei al tribunale del tifo napoletano Ancelotti o chi per lui, per vilipendio alla storia del Napoli (ride, ndr)”