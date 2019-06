Marolda a CN24: "36 milioni per Manolas sono tantissimi ma con Koulibaly formerebbe la miglior coppia di centrali di Serie A. Il Napoli ha un vantaggio sulle altre"

Ciccio Marolda, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “CalcioNapoli24 Live”, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto da lui affermato:

“36 milioni per un difensore possono essere anche tantissimi, ha 28 anni e difficilmente puoi rientrare da questo investimento. Una coppia con Manolas e Koulibaly sarebbe molto forte, non sono bravissimi nell’impostazione ma sarebbe probabilmente la migliore coppia di centrali del campionato. Luca Pellegrini è un ragazzo, un classe ’99, potrebbe essere una operazione interessante. Se poi Ghoulam dovesse avere dei problemi? Potrebbe essere un azzardo. Tutte le grandi, meno il Napoli, hanno cambiato allenatore e questo potrebbe rappresentare un problema per loro ed un vantaggio per gli azzurri”.