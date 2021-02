Marocchi: "Gran rientro di Mertens, molto bene anche Ghoulam. Gol di Politano? Sembra tocchi di braccio..."

Napoli calcio – Giancarlo Marocchi, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Benevento. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“C’erano dei dubbi sulle suo condizioni ma è stato un gran rientro in campo da parte di Dries Mertens, che con un tocco delizioso ha sbloccato la partita portando in vantaggio il Napoli. Ottime le condizioni anche di Ghoulam che sulla fascia ha fatto molto bene. Sul secondo gol ho dei dubbi dal momento che sembra che il tocco di Politano sia sul braccio e non sulla spalla”.