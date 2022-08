Mario Rui: "Napoli città splendida con gente fantastica, mi piace la pasta e patate! Io mi ispiro a Roberto Carlos" | VIDEO

Notizie Napoli. Il terzino sinistro portoghese Mario Rui ha dedicato un po' di tempo ai tifosi napoletani rispondendo ai tanti messaggi arrivati nei DM del profilo Instagram della SSC Napoli. Ecco le risposte di Mario Rui:

Come ti trovi a Napoli? "A Napoli mi trovo benissimo, è una citta splendida e piena di gente fantastica. Sicuramente una delle città più belle in cui sono stato".

A quale calciatore ti ispiri? "Un giocatore a cui mi ispiro è Roberto Carlos, anche se le qualità sono molto diverse, è sempre stato il mio giocatore preferito, anche prima che diventassi un terzino sinistro".

Qual è il tuo piatto tipico napoletano preferito? "Uno dei miei piatti tipici preferiti è la pasta e patate che cucina il nostro chef Paolo".

Come si sta allenando la squadra? "Vi tranquillizzo, la squadra si sta allenando molto bene. Stiamo facendo molti allenamenti per migliorarci ogni giorno e migliorare quanto abbiamo fatto l'anno scorso".

Non hai mai pensato di cambiare ruolo? "Quando giocavo da bambino ho cominciato come attaccante, poi piano piano sono diventato un centrocampista, poi un terzino sinistro ormai da quando avevo 15 anni".

Quando ti tagli i capelli? "La domanda che mi hanno fatto di più. Rispondo a tanti miei compagni di squadra ed ex compagni che me lo chiedono, per il mio bene e il vostro bene: appena tornerò a Napoli mi taglierò i capelli".