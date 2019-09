Mario Rui, l'agente: "Il Napoli non si priva di lui perché non è facile trovarne un altro così, è tra i migliori della Serie A"

Mario Giuffredi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Perché non mi parlate del grande secondo tempo di Mario Rui? Perché non me lo chiedete? Ha fatto un secondo tempo molto importante: lui e Lozano hanno cambiato la partita. Mi dispiace che viene sottovalutato tante volte. Magari se vai a vedere è tra i migliori terzini della Serie A per rendimento. Il Napoli non se ne priva perché non è facile trovarne un altro come lui".