Mario Rui, l'agente: "Conferma al Napoli conviene a tutti: difficile trovare un giocatore migliore di lui. Sul caso Veretout..."

Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Veretout, tra gli altri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

"Mario Rui ancora a Napoli? Conviene ad entrambi perchè il Napoli farà fatica a trovare un giocatore migliore di Mario Rui e lo stesso calciatore non troverà facilmente una squadra competitiva come il Napoli. Mario Rui può dire la sua e può farlo anche meglio rispetto agli anni scorsi perchè ci sarà anche Ghoulam e avrà meno tensioni. Mi ha fatto davvero piacere che Mario sia stato accolto alla grande dai tifosi a Dimaro: si è sempre fatto voler bene e noi napoletani siamo così, diamo tanto a chi ci trasmette tanto come fa Mario Rui.

Napoli, affare Veretout sfumato? I destini non si sono incrociati nonostante la volontà di entrambi fosse quella di sposarsi. La Roma l'ha voluto a tutti i costi e siamo felici di aver fatto questa scelta, andiamo in un club importante. Il Napoli è stato sempre interessato al calciatore, sin dal primo momento, ma mentre Milan e Roma erano più pressanti nei confronti della Fiorentina, il Napoli aveva altre esigenze.

Sepe, Grassi e il Napoli hanno tratto vantaggio dalla cessione. L'operazione è stata importante per il club e per i calciatori.

Se il Napoli prede un attaccante importante può lottare per lo scudetto perchè quando c'è un cambio tecnico come quello della Juve, c'è sempre un punto interrogativo. Se prende Icardi, il Napoli è una delle candidate allo scudetto. Tutti gli altri attaccanti sarebbe delle scommesse. Icardi conosce il nostro calcio, ha già dimostrato il suol valore e fossi in De Laurentiis farei follie per lui".