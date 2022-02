Mario Rui in Portogallo: "Napoli non è Gomorra, la verità è un'altra! Insigne? Voleva chiudere la carriera qui..."

Napoli Calcio - Napoli non è Gomorra, anzi. E’ questo il messaggio forte e chiaro che ha mandato Mario Rui nel corso di un’intervista al quotidiano Portoghese A Nola: 

"La citt√† non √® ‚ÄėGomorra‚Äô: √® diversa da come viene descritta. Io vivo in sicurezza e non c'√® tutta questa criminalit√† come si dice. Il ritratto pi√Ļ coerente √® quello dei paesaggi e delle sue bellezze‚ÄĚ.¬†