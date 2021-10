Calcio Napoli - Mario Rui, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della partita contro la Fiorentina. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ho dispiacere per il rosso con lo Spartak, non era una cosa voluta. Lasciare il Napoli in inferiorità numerica ha reso tutto difficile. Quello che ci siamo detti resterà tra di noi ovviamente ma mi sono stati tutti vicini. Ora reagiremo".