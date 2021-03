Marino: "Gattuso come Reja: liti e riconferma. Hamsik avrebbe fatto comodo al Napoli. De Paul in lacrime per Diego"

Napoli - “Gattuso può ripercorrere le orme di Reja, possibile conferma dopo le liti con De Laurentiis. Hamsik avrebbe fatto ancora comodo al Napoli. Lotta Champions, è l’Atalanta la squadra più vicina al passaggio del turno”.

L’ha detto oggi il direttore generale dell’Udinese Pierpaolo Marino ai microfoni di Radio Crc nel corso di ‘Arena Maradona’.

“Napoli è una bellissima piazza, ma ti dà tante pressioni. Non ho mai condiviso le critiche a Gattuso. Non so se Aurelio possa cambiare idea sulla sua conferma in azzurro. Da Udine non ho il termometro per misurare la temperatura di De Laurentiis. Posso dire, però, che anche Reja litigò spesso con il presidente del Napoli, eppure è stato seduto sulla panchina azzurra per tanti anni”. Nel caso Gattuso volesse ripercorrere le orme di Reja, dovrebbe comunque centrare la Champions al termine di questa stagione. “Il Napoli può farcela – ha detto Marino a Radio Crc – però dovrà superare brillantemente lo scoglio del recupero in casa della Juve. Delle squadre in lotta per la Champions, secondo me è l’Atalanta ad avere le chance più alte di tagliare il traguardo. La Roma è discontinua. Nemmeno la Lazio mi ha impressionato, visto che domenica noi avremmo meritato almeno il pareggio”. Nonostante la sconfitta in casa, l’Udinese è a un passo dalla salvezza. “Merito di un gruppo eccezionale, in cui Llorente sta facendo la sua parte – ha detto Marino a Radio Crc – nelle sue parole non c’erano critiche a Gattuso. Fernando mi ha sempre parlato bene di Napoli. Tornando all’Udinese, sono contento che tutti ci riconoscono l’abilità di aver creduto su Gotti”. Gotti che può contare su calciatori di livello come De Paul. “E’ un campione – ha detto Marino a Radio Crc – però di futuro non parlo, perché De Paul è concentrato sugli obiettivi dell’Udinese. E’ un argentino vero. Mi chiede sempre aneddoti su Maradona e quando seppe della morte di Diego, scese in campo in Coppa Italia contro la Fiorentina con le lacrime agli occhi”. Da un campione a un altro, Hamsik. “Anche a me vederlo con la maglia del Goteborg mi dà un sussulto al cuore – ha detto Marino a Radio Crc – per me avrebbe potuto fare ancora comodo al Napoli così come alle altre big d’Europa”.