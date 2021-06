Marelli, ex arbitro: "È allucinante che dopo tre anni si parli ancora della mancata espulsione di Pjanic in Inter-Juve"

Notizie Calcio - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “La battaglia del Corriere dello Sport contro la designazione di un arbitro inglese per la partita dell’Italia? È l’ennesima conferma dello stato pietoso del giornalismo italiano. Sui quotidiani, ormai, si leggono le medesime cose che possiamo leggere sui social. Gli arbitri vengono considerati o scarsissimi o, ancora peggio, in malafede. A distanza di tre anni, stiamo ancora parlando dell’errore di Orsato in Inter-Juve, una valutazione sicuramente erronea, ma tutti possono sbagliare ed è allucinante che se ne discuta dopo tutto questo tempo. In Italia si grida sempre al complotto, con questa mentalità non si crescerà mai”.