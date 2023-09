Marcolin: "Quando vinci lo scudetto cambia qualcosa nei giocatori, vi spiego"

Notizie Calcio Napoli – L’ex Napoli e Lazio, Dario Marcolin, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “Ne parliamo il Lunedì”, in onda su Canale 8:

“Il Napoli vorrebbe fare le cose dell’anno scorso, i giocatori hanno in testa quello fatto nella scorsa stagione. Le certezze erano le palle di Lobotka, gli 1 contro 1 di Kvaratskhelia e la ricerca di Osimhen. Ha perso le certezze dell’anno passato. Nelle prime due gare sembrava il Napoli dell’anno scorso, poi Lobotka disse “dobbiamo adattarci”. Noi non abbiamo visto questa differenza ma ce l’ha fatta trasparire lui. Garcia vuole una squadra più verticale, invece di fare da 0 a 100 in 6 mesi l’hai fatto in uno. Il Napoli sono 6 anni che marca a zona e ora marca a uomo. Quest’anno arrivi da uno scudetto, bastava continuare sulla falsa riga di quanto fatto prima, non stiamo parlando di dover fare rivoluzioni come con Sarri.

Dopo che vinci uno scudetto hai una sindrome di onnipotenza che non ti fa avere la fame dell’anno prima, è un fatto inconscio. Kvara pensava di essere il più forte e sapeva di avere il posto con Spalletti, ora l’allenatore lo sostituisce e punta su Raspadori, che fa giocare dappertutto. Su 4 partite sei andato 3 volte in svantaggio, l’atteggiamento fa la differenza. Gli avversari ora hanno preso le misure, molto differente e anche la velocità a cui il Napoli sta giocando ora che è diminuita di molto. L’anno scorso avevi 3 o 4 possibilità di passaggio e ora rimangono troppo sulle loro posizioni”.