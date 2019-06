Marcolin: "Napoli, servono grandi nomi: si vedrà il vero Ancelotti sul calciomercato"

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli, ha parlato a margine dell'evento Football Leader che si è svolto a Napoli, come riporta Tuttomercatoweb:

Che cosa ti incuriosisce in questa fase del mercato? "Sicuramente le panchine, col grande domino che parte dal tecnico della Juventus. Se dovessi pensare alla ripartenza del campionato, Lazio Napoli e Atalanta possono avere qualcosa in più perché non perdono gli anni di lavoro dei propri allenatori".

Il mercato del Napoli? "Si aspetta l'Ancelotti bis, nel senso che secondo me si vedrà il vero Ancelotti sul calciomercato dopo che l'anno scorso aveva ereditato la squadra da Sarri. Di Lorenzo è buon giocatore per la fascia destra ma credo che arriveranno dei nomi importanti. Il Napoli avrà la possibilità di essere ancora più competitivo rispetto alla passata stagione".