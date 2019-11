Marcolin: "Napoli, pessima figura a livello mondiale! La FIGC sta pensando di non convocare tre azzurri in nazionale"

Dario Marcolin, ex calciatore di Napoli e Lazio, interviene a Canale 21 nella trasmissione ‘Giochiamo D’Anticipo’:

”É un clima surreale perchè tutto ciò che ha fatto di buon fino ad ora adesso è inutile, non è mai successo a noi. Oggettivamente non si vede in altre squadre una situazione così, se si pensa alla Juve o all’ Inter. É una pessima figura a livello mondiale. Adesso viene fuori lo stato di sofferenza e il conflitto tra squadra, l’ allenatore e De Laurentiis”.

”A Napoli si dice che il problema è di chi se lo crea e i giocatori se lo sono creati. Oggi anche la FIGC sta pensando di non convocare i giocatori del Napoli, che ne sono 3. Adesso anche la Champions è in rischio”.