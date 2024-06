Marcolin: "Kvaratskhelia in ritiro a Dimaro? Conte un paio di settimane di vacanza gliele lascia, ma..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Perchè Retegui e non Raspadori dal 1’ contro la Croazia? Perchè è più fisico, magari Spalletti ha in mente delle armi pronte per la ripresa quando c’è bisogno di gestire dopo 60-70 minuti. Però tra i centravanti solo Morata finora ha segnato un solo gol. Svizzera e non Germania agli ottavi? Meglio così, anche se la Svizzera ha dimostrato di essere una buona squadra, mentre la Germania ha le potenzialità per arrivare anche in semifinale. Kvaratskhelia in ritiro a Dimaro? Conte un paio di settimane di vacanza gliele lascia, i giocatori dovrebbero avere un tre-quattro settimane di pausa ma c’è la novità Conte: secondo me lo vorrà subito a disposizione, senza perdere troppo tempo. Quanto sarebbe importante averlo sorridente in rosa? Kvara è sempre abbastanza serio, ma quando gioca e dribbla sembra che sorrida in campo: ha uno spirito di rivalsa sul poter fare una grande stagione al Napoli”