Marcolin: "Il Napoli ha fatto il massimo, l'unica pecca è la gestione di Insigne: Mertens andava il doppio"

Dario Marcolin ha parlato ai microfoni di Canale 21 durante Il Bello del Calcio:

“Ancelotti arrivava da grandi club, ha modificato la squadra come voleva lui. I punti cardine del Napoli passato non ci sono più: non si può paragonare a quello dello scorso anno. Il Napoli ha fatto il massimo, l'unica pecca è la gestione di Insigne. Il voto ad Insigne, 5, è basso. I giocatori talentuosi, anche quando non stanno bene, sanno tirare fuori qualcosa. Lui non ci è riuscito, ha sbattuto contro Ancelotti e si è ritrovato un Mertens che andava al doppio di lui”.