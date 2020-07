Marcolin: "Demme? A Barcellona sarà fondamentale, in campo Hysaj e non Mario Rui! Su Lozano..."

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni:

“L’allenatore ha il compito di costruire tante palle da gol, ma in campo ci vanno i giocatori e ci vuole la qualità per buttarla dentro: il Napoli di Gattuso è migliorato col tempo. L’importanza tattica di Demme? A Barcellona sarà fondamentale, secondo me scenderà in campo dal 1’ così come Hysaj in difesa con Di Lorenzo Maksimovic e Kouliably. A centrocampo con Demme immagino Fabian e Zielinski, mentre e in attacco Insigne, Mertens e Callejon, in porta Ospina e non Meret. Hirving Lozano? Deve entrare a partita in corso per spaccare il match, lo metterei sempre a venti minuti dalla fine”