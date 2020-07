Marcolin: "Barcellona in crisi e senza identità, Callejon può essere l'uomo decisivo!" Interviene Fedele: "Non giocherà lo spagnolo"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Il bello del calcio", trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il Barcellona è una squadra in crisi e senza identità, si affida solo a Messi, non ci saranno Vidal e Busquets e mancherà Arthur e per di più si giocherà a porte chiuse. Dico semplicemente che il Napoli non poteva arrivare in condizioni migliori in questa sfida. Callejon per me può essere l'uomo decisivo e può fare la differenza a Barcellona perché difficilmente Jordi Alba riuscirà a fermare i suoi inserimenti".