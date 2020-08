Marcolin: "Al Napoli manca il Gattuso della situazione, serve un centrocampista di sostanza"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore del Napoli ed opinionista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "

“Non mi è piaciuta una cosa del Napoli: la poca finalizzazione. Gattuso dovrà lavorare sia sull’attacco che sulla difesa, perché il centrocampo va bene così e rappresenta l'unica certezza. Lui pretende una difesa e un attacco adatti alla sua idea di gioco. I terzini vanno, i problemi riguardano principalmente la coppia di difensori centrali. In mezzo al campo manca quel giocatore che è il Rino Gattuso della situazione. Demme è il tattico del centrocampo ed ha caratteristiche diverse. Io prenderei uno con dei centimetri in fase di interdizione, un centrocampista di sostanza”.