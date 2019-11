Marchisio: "Scudetto? Il Napoli ha perso terreno, sarà sfida a due tra Juve e Inter"

Ai microfoni di Sky Sport Claudio Marchisio ha dichiarato:

"E' un bel campionato, anche se ancora è presto per dare giudizi. Napoli e Roma comunque hanno perso terreno, quindi penso che alla fine sarà una sfida tra Juventus e Inter. La squadra nerazzurra sta trovando anima e identità, resta da vedere se riuscirà a tenere per tutta la stagione. Italia? Sono contento di vedere una Nazionale così. Oltre alla vittorie, c'è un percorso intrapreso in vista dell'Europeo. Speriamo che sia stata imboccata la strada giusta".