Marchisio: "L'Europeo sarebbe stato un assist al coronavirus! La Serie A potrebbe tornare a metà maggio, la Juventus per me godrà di un vantaggio"

Ultime notizie calcio. Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport.

Anche il calcio si è fermato. Cosa pensa della decisione di rinviare l’Europeo e del piano per salvare Coppe e campionati?

Chi potrebbe uscirne avvantaggiato?

«Chi ha una rosa più ampia. Si giocherà ogni tre giorni, con lo stress di cui parlavo prima e con qualche incognita legata alla preparazione atletica, visto che non è ancora chiaro come e quanto si potranno allenare nelle prossime settimane. A quel punto peserà molto avere tanti giocatori di qualità da poter alternare»

Sembra la descrizione della Juventus.

«Beh sì, in Italia la Juventus per me godrà di un vantaggio rispetto alla Lazio o all’Inter per la rosa abbondante. E poi li avevo visti in netta ripresa prima dell’interruzione: proprio nello scontro diretto con i nerazzurri avevo visto una squadra che girava molto meglio e sfruttava i recuperi dagli infortuni»