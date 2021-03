Napoli calcio - Luca Marchegiani, ex calciatore ed opinionista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Roma-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Pau Lopez stava attraversando un buon periodo, stava giocando da guida della difesa. Sui due gol non fa bella figura ma le responsabilità non sono così grandi. Non si muove prima, proprio non ci arriva".