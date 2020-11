Notizie Calcio Napoli - La squadra di Gennaro Gattuso gioca bene, produce ma non concretizza. E' questo quanto evidenziato da Luca Marchegiani nel post partita Sky di Napoli-Milan:

"Il Napoli per me ha giocato bene, dopo lo 0-1 si sono visti solo gli azzurri in campo ma probabilmente calciano poco per la mole di gioco che producono. Gattuso se la prende con i giocatori chiedendo maggior qualità, ma per me hanno giocato bene. E' mancata solo la realizzazione".